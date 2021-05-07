Организаторы онлайн-шествия «Бессмертного полка» решили продлить прием заявок на участие в акции до 9 мая

В одноименном движении, которое проводит в этом году акцию, уверяют, что получили многочисленные просьбы желающих отправить портреты своих родственников — ветеранов войны.

Как утверждается, к 2,5 млн заявок, которые получили организаторы в прошлом году, присоединится еще как минимум 1,5 млн. Все они попадут в трансляцию онлайн-шествия «Бессмертного полка» на различных платформах непосредственно в День Победы. Те же портреты, которые будут поступать до 9 мая, будут показаны в следующие два дня.

Акция «Бессмертный полк» практически во всех регионах, в том числе и в Москве, уже второй год подряд пройдет в онлайн-режиме. Шествия по улицам городов отменены из-за коронавирусных ограничений. При этом организаторы шествия ранее говорили, что надеются провести очные акции 24 июня — правда, это также будет зависеть от действий властей.

Несмотря на то, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате, военный парад на Красной площади в этом году решили не откладывать. Он состоится 9 мая.