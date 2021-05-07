Участники апрельской акции в поддержку Алексея Навального рассказали о неоправданной жестокости силовиков

Ранее они обратились в Следственный комитет. Пятеро петербуржцев направили в СК жалобы, которые помогли составить юристы правозащитной организации «Комитет против пыток». Истории горожан рассказывает портал «Фонтанка».

Валерия Гурова рассказала журналистам, что полицейские молча налетели на её спутника, а когда она схватила его, то её ударили электрошокером в ногу и повалили на землю. Вадим Заболоцкий был на акции со взрослой дочерью, поэтому, по его словам, не бежал и не сопротивлялся, чтобы их не разлучили. Однако он получил несколько ударов током во внутреннюю часть бедра.

Все авторы жалоб, которые пообщались с журналистами, рассказали, что полицейские не выдвигали никаких требований и вообще ничего не говорили перед тем, как применить электрошокеры, а ожоги от спецсредств не заживают до сих пор, хотя со времени акции прошло больше двух недель.

В следственном отделе Адмиралтейского района приняли документы пострадавших как обращения граждан, а не как сообщения о преступлении, однако в Комитете против пыток готовы дойти до Европейского суда по правам человека несмотря на волокиту следователей.

Полиция Петербурга ранее заявила, что ее сотрудники действовали законно.