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13:02, 07 мая 2021

Участники апрельской акции в поддержку Алексея Навального рассказали о неоправданной жестокости силовиков

фото: Ермохин Сергей / dp.ru
фото: Ермохин Сергей / dp.ru

Ранее они обратились в Следственный комитет. Пятеро петербуржцев направили в СК жалобы, которые помогли составить юристы правозащитной организации «Комитет против пыток». Истории горожан рассказывает портал «Фонтанка».

Валерия Гурова рассказала журналистам, что полицейские молча налетели на её спутника, а когда она схватила его, то её ударили электрошокером в ногу и повалили на землю. Вадим Заболоцкий был на акции со взрослой дочерью, поэтому, по его словам, не бежал и не сопротивлялся, чтобы их не разлучили. Однако он получил несколько ударов током во внутреннюю часть бедра.

Все авторы жалоб, которые пообщались с журналистами, рассказали, что полицейские не выдвигали никаких требований и вообще ничего не говорили перед тем, как применить электрошокеры, а ожоги от спецсредств не заживают до сих пор, хотя со времени акции прошло больше двух недель.

В следственном отделе Адмиралтейского района приняли документы пострадавших как обращения граждан, а не как сообщения о преступлении, однако в Комитете против пыток готовы дойти до Европейского суда по правам человека несмотря на волокиту следователей.

Полиция Петербурга ранее заявила, что ее сотрудники действовали законно.


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