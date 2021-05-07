Лукашенко: Белоруссия готова провести досрочные выборы президента, но параллельно с США

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они (Запад — ред.) требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

По его данным, глава государства напомнил, как в США шла избирательная кампания: «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны». Как указал Лукашенко, эти факты были показаны на весь мир.

«Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом «Твиттере» не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?» — задался вопросом Лукашенко.