США перебросили в Афганистан около десятка истребителей для прикрытия уходящих войск

Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее президент США Джо Байден пообещал вывести войска из страны к 11 сентября, когда будет 20-я годовщина терактов, после которых американские войска начали боевую операцию в Афганистане.
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Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее президент США Джо Байден пообещал вывести войска из страны к 11 сентября, когда будет 20-я годовщина терактов, после которых американские войска начали боевую операцию в Афганистане.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…