Во Владивостоке ко дню Победы повесили флаги, которые, по мнению местных жителей, похожи на флаг ВМС Японии

Как передает РИА Новости, в администрации города уже пообещали их заменить. По словам чиновников, подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц.
Япония была противником СССР во Второй мировой войне.
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Как передает РИА Новости, в администрации города уже пообещали их заменить. По словам чиновников, подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц.
Япония была противником СССР во Второй мировой войне.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…