Президент Белоруссии утверждает, что республика создала собственную вакцину от коронавируса

По его словам, препарат был получен вчера. По словам Лукашенко, белорусская вакцина отличается от других. При этом подробностей не приводится.

Лукашенко добавил, что врачи его называют «живой вакциной», — передает госагентство БелТА.

Распоряжение о создании белорусской вакцины от коронавируса Лукашенко подписал 1-го апреля.

Ранее в Белоруссии начали производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник».

По официальным данным, в Белоруссии коронавирусом заразились больше 360-ти тысяч человек. Умерли свыше 2,5 тысяч. В июле сам Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.