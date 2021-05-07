Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, который находится в СИЗО Тверской области, могут экстрадировать в Белоруссию

Как ожидается, это произойдет сразу после его освобождения в конце мая.

Гулевича, который по паспорту является мужчиной, а физиологически — женщиной, российские власти хотят объявить нежелательным гражданином и запретить въезд в страну на 8 лет. По крайней мере, так утверждают в Центре правовой помощи и просвещения, который оказывает Гулевичу юридическое сопровождение.

При этом президент Центра Татьяна Сухарева отмечает, что трансгендерный мужчина женат на гражданке России, а в приговоре по делу о мошенничестве, который был вынесен в отношении него, об экстрадиции ничего не сказано.

О ситуации вокруг Гулевича стало известно несколько месяцев назад — после того, как его приговорили к 4,5 годам заключения, он некоторое время провел в женском СИЗО. Однако затем Гулевича хотели перевести в мужскую колонию.

Сам трансгендерный мужчина говорил, что это может угрожать его жизни, поскольку физиологически он еще не завершил процесс смены пола. Тем не менее, по словам его представителей, Гулевич до конца мая будет находиться в мужской камере.

Власти сведения о возможной экстрадиции Гулевича в Белоруссию пока не прокомментировали.