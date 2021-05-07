Леонид Волков отрицает сообщения о том, что Россию покинули десятки ключевых сотрудников ФБК*

Соратник Алексея Навального сказал изданию РБК, что Telegram-канал Sota написал неправду. От дальнейших комментариев Волков отказался.

По утверждению издания Sota, в Грузию уехали 40 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией*. Один из них, Георгий Албуров, сказал РБК, что находится в Грузии на отдыхе во время майских праздников.

Над соратниками Алексея Навального нависла угроза уголовного преследования из-за иска прокуратуры о признании структур политика экстремистскими организациями.