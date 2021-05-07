Россияне за март оформили рекордное количество микрозаймов

Это подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». 31 миллиард рублей взяли россияне в микрофинансовых организациях в марте. Это более 2,3 миллионов ссуд — максимальное количество за всю историю.

В годовом выражении число займов выросло почти на треть. Средняя сумма одного займа — около 13 тысяч рублей, она не меняется уже несколько месяцев. Всего же россияне должны микрофинансовым организациям почти 180 миллиардов рублей.

Причем около трети от этой суммы — просроченные займы. Их число вновь незначительно увеличилось в начале весны, поставив при этом новый рекорд, но эксперты отмечают, что в целом это приемлемый показатель, учитывая специфику таких ссуд.

Микрофинансовые организации популярны среди россиян, так как не требовательны к документам и легко выдают деньги — при этом они выставляют чрезвычайно высокие ставки, например, 1% в день.

Обычно клиенты МФО тратят деньги на личные нужды и ремонт, но за кризисный 2020-й год чаще стали брать займы на лечение и образование. На фоне эпидемии ощутимо выросло количество заявок от молодых людей до 30 лет — у них было меньше накоплений, а банки неохотно выдавали кредиты.

Год назад микрофинансовые организации просили признать их пострадавшими от эпидемии и включить в программу господдержки — это объясняли резким снижением потока клиентов и объемов погашаемых займов.