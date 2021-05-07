Оперштаб впервые с понедельника объявил более чем о 8 тысячах заразившихся коронавирусом за сутки

Смертность в свою очередь также несколько выросла.

8 386 новых случаев заражения выявили по стране за день — такие данные представлены в сегодняшнем отчёте штаба. Это примерно на семьсот человек больше чем вчера.

Самый заметный прирост — сразу на треть — наблюдается в столице. Если вчера в сводках было указано 2100 случаев, то сегодня это больше 2800. После Москвы в списке по регионам идут Санкт-Петербург и Московская область, где выявили почти столько же заболевших, что и накануне, то есть 722 и 615 человек соответственно.

Также по данным штаба скончались от коронавируса по стране 376 за день. Этот показатель постепенно рос каждый день, начиная с понедельника, когда установили 336 смертей. При этом, в последние месяцы он почти не меняется. В апреле, например, был только один день, когда в сводках было указано меньше трёхсот умерших, и два дня, когда их было чуть более четырёхсот. Всего по подсчётам оперативного штаба жертвами эпидемии COVID-19 стало более 112-ти тысяч человек.

В сводках штаба указаны только те случаи, в которых коронавирус признан прямой причиной смерти. Общая избыточная смертность за период эпидемии, как отмечал демограф Алексей Ракша, составляет уже в районе полумиллиона человек.