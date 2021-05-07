США могут объявить о снятии части санкций с Ирана по итогам переговоров в Вене, считает политолог

Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог и востоковед Карина Геворгян.

«Полагаю, что процесс достаточно ускорился, было уже очевидно, что переговорщики находятся на пути к серьезным решениям. Я не исключаю, по крайней мере, снятие части санкций с Ирана или заявление о том, что США готовы будут снять, определят список этих санкций, — такая информация может появиться после переговоров», — сказала она.

Ранее представитель американского Госдепартамента сообщил, что США и Иран могут полностью вернуться к ядерной сделке в результате нового раунда переговоров в Вене. Он отметил, что Вашингтон готов к диалогу о совершенствовании соглашения по иранскому атому и видит заинтересованность в этом со стороны Тегерана.

Регулярные очные заседания по возвращению Ирана и США в соглашение по иранской ядерной программе проходят в австрийской столице уже несколько недель. Соглашение было заключено Тегераном и «шестеркой» международных посредников. В годы президентства Дональда Трампа США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. После этого Тегеран также объявил, что больше не будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения