Голикова: Россия наращивает темпы вакцинации от коронавируса, больше всего людей привились препаратом «Спутник V»

Об этом в докладе президенту сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она добавила, что ситуация с заболеваемостью в России стабильна, а наибольший прирост, как и ожидалось, зафиксирован в Москве и Петербурге.
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Об этом в докладе президенту сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она добавила, что ситуация с заболеваемостью в России стабильна, а наибольший прирост, как и ожидалось, зафиксирован в Москве и Петербурге.
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