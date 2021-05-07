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09:39, 07 мая 2021

Власти Саудовской Аравии, как пишут местные СМИ, выплатят кредиты 150 подданных, которые оказались в тюрьме за долги

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выделил на это почти 3,5 миллиона долларов по случаю священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом накануне вечером сообщило Саудовское агентство печати.


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