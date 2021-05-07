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10:02, 07 мая 2021

Соратник Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что Amnesty International вернет политику статус узника совести

фото: t.me/nexta_live
фото: t.me/nexta_live

Его лишили этого статуса минувшей зимой. Официальный пресс-релиз, в котором будет сказано о возвращении Навальному статуса узника совести должен выйти 12-го мая.

Об этом, как сообщает агентство Reuters, выступая перед членами канадского парламента, рассказал соратник политика Леонид Волков. По его словам, в тот же день правозащитники представят и разбор своих ошибок — они должны были изучить, как на них повлияла «российская кампания дезинформации».

Пока что в Amnesty International это сообщение не прокомментировали, но о том, что на Западе вероятно проводилась скоординированная кампания по дискредитации Навального ранее говорил и менеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

Правозащитники лишили политика статуса узника совести в конце февраля. Они объясняли это тем, что Навальный «выступал за насилие и дискриминацию — и не отказался от своих заявлений». Через месяц в Amnesty International сменился руководитель. Генеральным секретарём стала Аньес Калламар, которая выступала спецдокладчиком в ООН по ситуации с отравлением Навального.

Термин «узник совести» Amnesty International использует с момента своего основания в начале шестидесятых. Таким образом организация отмечает людей, которых лишили свободы за их политические взгляды или, например, за их этническое происхождение.


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