Соратник Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что Amnesty International вернет политику статус узника совести

Его лишили этого статуса минувшей зимой. Официальный пресс-релиз, в котором будет сказано о возвращении Навальному статуса узника совести должен выйти 12-го мая.

Об этом, как сообщает агентство Reuters, выступая перед членами канадского парламента, рассказал соратник политика Леонид Волков. По его словам, в тот же день правозащитники представят и разбор своих ошибок — они должны были изучить, как на них повлияла «российская кампания дезинформации».

Пока что в Amnesty International это сообщение не прокомментировали, но о том, что на Западе вероятно проводилась скоординированная кампания по дискредитации Навального ранее говорил и менеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

Правозащитники лишили политика статуса узника совести в конце февраля. Они объясняли это тем, что Навальный «выступал за насилие и дискриминацию — и не отказался от своих заявлений». Через месяц в Amnesty International сменился руководитель. Генеральным секретарём стала Аньес Калламар, которая выступала спецдокладчиком в ООН по ситуации с отравлением Навального.

Термин «узник совести» Amnesty International использует с момента своего основания в начале шестидесятых. Таким образом организация отмечает людей, которых лишили свободы за их политические взгляды или, например, за их этническое происхождение.