Соцсеть Twitter запустила функцию добровольных пожертвований

Функция Tip Jar — дословно «банка для чаевых», подобно стеклянным банкам, что установлены возле касс в кафе, куда клиенты могут бросить чаевые, пока доступна только некоторым пользователям — в частности, создателям уникального контента, журналистам, экспертам и некоммерческим организациям.

Проверить, доступна ли опция Tip Jar на вашем аккаунте, можно в приложении Twitter в разделе профиль, где надо нажать кнопку «Изменить профиль». Если функция чаевых доступна, она появится в параметрах.

Англоязычные пользователи платформы уже могут отправлять деньги другим пользователям со вчерашнего дня — способы оплаты подвязаны к крупнейшим сервисам, таким как PayPal и Patreon. Деньги отправляются непосредственно пользователю через эти сервисы, не проходя через систему покупок в приложении App Store, что означает, что Twitter не платит 30% комиссии Apple.

Сам Twitter комиссию за отправку денег тоже не взимает. Вслед за функцией чаевых Twitter в ближайшее время намерен представить опцию Super Follow, которая позволит пользователям взимать плату за доступ к твитам и другому эксклюзивному контенту от создателей за $4.99 в месяц.

Ранее Twitter запустил виртуальные комнаты, где пользователи могут общаться друг с другом через микрофон в реальном времени, как в звуковой соцсети Clubhouse.