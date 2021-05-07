RISE: Поддельный молдавский паспорт предполагаемого сотрудника ГРУ Петрова принадлежит реальному человеку

С его документом россиянин мог отправиться на задание в Чехию. Настоящий владелец паспорта — 38-летний уроженец Молдавии Виталий, известно что его фамилия начинается на «К», он теперь живёт в США.

Именно с этим документом как утверждает расследовательский проект RISE Moldova, Александр Петров мог въехать в Чехию для взрыва оружейного склада во Врбетице. Он сделал это под вымышленным именем Николай Попа. В базе одного из авиаперевозчиков расследователи нашли реального обладателя паспорта по его номеру, скан до этого опубликовали журналисты группы Bellingcat.

Помимо номера совпал и год выдачи документа, отличались только имя и дата рождения. Петрова, чья настоящая фамилия Мишкин, сделали моложе на три года. В проекте RISE Moldova также выяснили, что реальный владелец паспорта уже после взрыва в Чехии на оружейном складе осенью 14-го летал по своему документу из Кишинёва в Нью-Йорк через Москву.

Виталий К уверяет, что у пограничников и полиции претензий к паспорту не было. Расследователи связывают подделку документа для предполагаемого сотрудника ГРУ с коррупционной сделкой. Власти Молдавии выясняют все обстоятельства.

Чехия ранее объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции считают, что они могли быть агентами российской спецслужбы, причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице и гибели двух человек. Скандал 9-тилетней давности привёл к дипломатической войне между Москвой и Прагой.