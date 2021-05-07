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08:34, 07 мая 2021

Администрация «Твиттера» заблокировала аккаунт для публикаций заявлений Дональда Трампа

Представитель соцсети объяснил это тем, что учетная запись имеет отношение к уже заблокированному аккаунту бывшего президента США.

Крупнейшие соцсети заблокировали учетные записи Трампа после того, как его сторонники ворвались в здание Конгресса.


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