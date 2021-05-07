Пассажирский самолет, вылетевший из Оренбурга в Москву, вернулся из-за возможной неисправности

Как сообщили в уральской транспортной прокуратуре, у «Боинга 738» компании «Аэрофлот» сработал датчик неисправности закрылок.

На борту самолета находились около 70 пассажиров. «Боинг» благополучно приземлился около 5 утра, — передает ТАСС.