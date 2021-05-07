Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в следующем году уйти со своего поста. Как сообщает CNN, в одном из интервью Псаки рассказала, что обсуждала с командой Джо Байдена срок в один год на этой должности. Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома и вернулась туда при Джо Байдене.