Грабитель, удерживавший заложников в отделении банка в Миннесоте, задержан

Грабитель, который на протяжении восьми часов удерживал заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд (штат Миннесота), задержан. Об этом сообщила вечером телекомпания Эн-би-си.

По ее информации, преступник в результате переговоров с правоохранителями отпустил всех заложников, после чего в здание проникли полицейские. Они задержали мужчину. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники сотрудников банка при попытке ограбления. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Сигнал об ограблении банка поступил полицейским приблизительно в 15:00 по времени восточного побережья США.