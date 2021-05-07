В Турции с сегодняшнего дня ужесточаются правила карантина, введенного из-за коронавируса. При этом Анкара готовится к возобновлению авиасообщения с Россией в начале лета.

В Турции с конца апреля действует строгий карантин: комендантский час, приостановлено очное обучение в школах, закрыты детские сады, есть ограничения на междугородние поездки, заведения продают еду навынос, а рынки и продуктовые работают только с 10 утра до 5 вечера. Но с сегодняшнего правила ужесточаются – теперь в супермаркетах могут продаваться только продукты, чистящие средства и корма для животных. Цель властей – снизить суточный прирост заразившихся в несколько раз– до 5 тысяч человек. Предполагается, что строгий карантин продлится до 17 мая. Анкара рассчитывает, что к началу лета ситуация стабилизируется и Россия разрешит возобновить авиасообщение между странами. Власти Турции отмечают, что популярный среди российских туристов курорт Анталья уже покинул «красную зону», к тому же в стране продолжается вакцинация населения. Авиасообщение Москва ограничила в апреле на фоне роста числа заболевших в Турции. Пока предполагаемая дата возобновления полетов — 1 июня, однако власти попросили туроператоров не продавать путевки после этой даты.

Ранее президенты России и Турции обсудили возможность возобновления туристических связей, а также старт производства на турецких предприятиях российской вакцины «Спутник». Ее использование Анкара одобрила неделю назад.