Глава МИДа Сергей Лавров сегодня выступит в Совете Безопасности ООН.

Как анонсировали в министерстве иностранных дел, Совет Безопасности ООН обсудит такую общую тему как поддержание многосторонности международных отношений. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в центре внимания встречи будут вопросы укрепления многостороннего сотрудничества в деле решения ключевых глобальных проблем, а также повышения эффективности работы Организации Объединенных Наций. Захарова добавила, что во время переговоров будут затронуты также несколько острых сюжетов, которые стоят на повестке дня в ООН. Конкретные темы в министерстве не назвали. Возможно, речь идет о выводе войск НАТО из Афганистана и ситуации на востоке Украины. Не исключено, что будет затронута тема восстановления ядерной сделки с Ираном. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Страной-председателем Совбеза ООН сейчас является Китай.