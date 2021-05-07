Ограничения, наложенные накануне на ютуб-канал «Новой газеты», сняты, сообщает издание.

В уведомлении, которое журналисты «Новой» получили от администрации видеохостинга Youtube, блокировка их канала признается ошибочной. Такое решение сайт принял после повторной проверки контента, на который якобы жаловались. О каком именно контенте шла речь, так и не ясно, но из-за ограничений вчера не удалось провести на ютуб-канале «Новой» шестичасовой спецэфир в поддержку жертв политических репрессий.

В анонимной жалобе, на которую ссылался тогда Ютуб, шла речь якобы о спаме, обмане или мошенничестве. Похожие предупреждения в то же время за свои каналы получили издание Sota Vision и политик Илья Яшин. У них при этом удалились оттуда ссылки на «Умное голосование» Алексея Навального, из-за чего возникли предположения, что санкции были связаны именно с этим проектом.

Напомним, сайт «Умного голосования» Роскомнадзор заблокировал за то, что там, якобы, с нарушениями собирались и хранились персональные данные россиян.