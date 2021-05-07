Региональные операторы будут бесплатно отводить газовую трубу до границ участка, на котором расположен дом площадью менее 300 квадратных метров. Домохозяйство должно расходовать газа в час не более 7 кубометров, а участок с домом — располагаться не далее 200 метров от газораспределительной сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. По его словам, проведение газовой сети внутри своего участка потребители оплатят самостоятельно. Выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин отметил, что в стране много газифицированных населенных пунктов с негазифицированными домами. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал «дорожную карту» газификации регионов. Согласно документу, к 2030 году уровень газификации в стране должен достичь 83%.
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