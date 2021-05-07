Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Турнир выиграла команда Канады. Чемпионат мира проходил в США. В матче за третье место несколькими часами ранее сборная Швеции разгромила финнов — 8:0.