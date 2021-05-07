Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали ЧМ для игроков не старше 18 лет

Канадские хоккеисты обыграли команду России со счетом 5:3 в финале чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас).

Сборная России уступила в решающем матче юниорского чемпионата мира второй раз подряд. На предыдущем турнире, который прошел в 2019 году, российские юниоры в матче за золотые медали проиграли команде Швеции (3:4, в овертайме). Российская команда до этого восемь раз выходила в финал турнира и одержала три победы (2001, 2004, 2007), также в ее активе три бронзовые медали.