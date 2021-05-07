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06:32, 07 мая 2021

Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали ЧМ для игроков не старше 18 лет

Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали ЧМ для игроков не старше 18 лет

Канадские хоккеисты обыграли команду России со счетом 5:3 в финале чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас).

Сборная России уступила в решающем матче юниорского чемпионата мира второй раз подряд. На предыдущем турнире, который прошел в 2019 году, российские юниоры в матче за золотые медали проиграли команде Швеции (3:4, в овертайме). Российская команда до этого восемь раз выходила в финал турнира и одержала три победы (2001, 2004, 2007), также в ее активе три бронзовые медали.



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