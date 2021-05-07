Сбербанк, который выдает почти половину ипотек в России, решил повысить ставки по кредитам на покупку жилья с 7 мая

Сбербанк, который выдает почти половину ипотек в России, решил повысить ставки по кредитам на покупку жилья уже с 7 мая. Таким образом банк отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ. Повышение составит 0,4 процентного пункта и будет распространяться на новостройки и готовое жилье. В марте Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года. Она увеличилась на 0,25 процентного пункта, до 4,5%.