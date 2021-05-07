Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» сегодня передадут военно-морскому флоту. Это планировали сделать ещё полтора года назад.

Церемония пройдет в Северодвинске, её возглавит главнокомандующий военно-морского флота, адмирал Николай Евменов. На этой неделе он подписал акт приёма с подтверждением того, что атомная подлодка «Казань» успешно завершила испытания. На церемонию приедет делегация из Татарстана, руководители Объединенной судостроительной корпорации, а также предприятий, которые участвовали в создании подлодки. После оглашения приказа главкома ВМФ о зачислении подводного ракетного крейсера в состав военного флота на нём поднимут Андреевский флаг. Основное оружие подлодки — крылатые ракеты, а в будущем её хотят оснастить и гиперзвуковыми. Корабль заложили на предприятии «Севмаш» в 2009-м году и спустя восемь лет спущен на воду. На подлодке модернизированное оборудование, произведённое в России и уменьшённый уровень шума. Сначала планировалось, что атомный подводный крейсер передадут флоту в конце 19-го года, но первые испытания в море выявили несоответствия требованиям министерства обороны.

Ещё две атомных подлодки должны войти в состав военно-морского флота России до конца года.