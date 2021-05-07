Вашингтон рассматривает возможность увеличить помощь Украине в сфере безопасности. Об этом по итогам переговоров в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, США хотят помочь Украине противостоять «агрессивным» и «дестабилизирующим» действиям России. Блинкен добавил, что США продолжают тщательно следить за ситуацией на украинско-российской границе.

Украинский журналист Дмитрий Гордон сомневается, что включение Украины в НАТО возможно до решения вопросов по Крыму и Донбассу. Такое мнение Дмитрий Гордон высказал в эфире «Эха».

Дмитрий Гордон добавил, что даже вхождение Украины в состав НАТО не будет гарантировать ей полную безопасность и защиту от внешних недоброжелателей.