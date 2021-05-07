Youtube сообщил «Новой газете», что решение ограничить доступ к эфиру из-за ссылки на Умное голосование было ошибочным

Администрация Youtube сообщила «Новой газете», что решение ограничить доступ к прямому эфиру «Новой» из-за ссылки на «Умное голосование» было ошибочным. Повторная проверка показала, что контент не нарушает правила сообщества, заявили представители видеохостинга.

Ранее «Новая газета» обратилась в администрацию YouTube с требованием возобновить работу канала издания. Ранее канал был заблокирован в связи с обращением неизвестных лиц, из-за чего пришлось перенести на другую площадку прямой эфир о защите прав граждан. Обо всем этом «Эху» рассказал главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов.

Онлайн-марафон в поддержку фигурантов уголовных дел, возбужденных после зимних протестов, решено было провести на YouTube-канале «ОВД-Инфо».

Несколько изданий сообщили о том, что YouTube частично ограничил доступ к их каналам. Утверждается, что это было сделано из-за упомянутых там ссылок на «Умное голосование», созданное сторонниками Алексея Навального. Среди тех, кто попал под ограничения видеохостинга «Новая газета», у которой едва не сорвался совместный с проектом «ОВД-Инфо» онлайн-марафон. Издание сообщило, что лишилось возможности проводить прямые эфиры и и загружать видео из-за жалобы неизвестного пользователя. Издание

Sota в свою очередь рассказала, что YouTube обвинил редакцию в нарушении правил из-за ссылки на сайт «Умного голосования» с записью протестов в 2019 году. О претензиях YouTube сообщил и политик Илья Яшин. Его Youtube-каналу вынесено предупреждение с перспективой блокировки. Яшин полагает, что по жалобе РКН, ссылку на сайт «Умного голосования» расценили как «спам, обман и мошенничество».