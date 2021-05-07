Сегодня на автодроме «Барселона-Каталунья» стартует программа четвертого этапа ЧМ «Ф-1».

Как ожидается, основная борьба развернется между семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес», и нидерландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Пока что гонщики чередуют победы: первый и третий

этап остались за Хэмилтоном, второй — за Ферстаппеном. Дебютант Ф-1, российский пилот Никита Мазепин из «Хааса» пока проигрывает всем остальным пилотам. Сегодня состоятся свободные заезды, в субботу — квалификация, сама гонка состоится в воскресенье в 16 часов.