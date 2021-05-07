В Москве на Красной площади сегодня пройдет генеральная репетиция парада Победы.

В ней примут участие более 12 тыс. военных, свыше 190 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов. Мероприятие начнется в 10:00. Движение в Москве сегодня будет ограничено. Перекроют прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре Москвы. На всех участках перекрытий будет запрещена парковка. Ограничения снимут по мере прохождения техники. Ряд станций метро в центре, в т.ч. «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» с половины шестого утра и до окончания репетиции будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.