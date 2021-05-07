Следователи в Омской обл. возбудило уголовное дело в связи с пожаром в деревне Каракуль.

Огонь уничтожил 25 построек из 33. В халатности подозреваются чиновники сельской администрации. По данным МЧС, пожар пришел в деревню через лес и болото с камышом. Среди прочего в деревне сгорели магазин и 14 жилых домов. Пострадавших не было.