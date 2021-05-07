Поддельный паспорт предполагаемого офицера ГРУ Александра Мишкина принадлежит реальному гражданину Молдавии.

Об этом рассказал журналист расследовательского проекта RISE Moldova Владимир Торик. В апреле власти Чехии сообщили о причастности российских спецслужб ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в конце 2014 года. Чешская полиция утверждала, что в первой половине октября 2014 года Злинский край посещали два человека, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, а также паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров. Скан паспорта на имя гражданина Морлдавии опубликовали журналисты расследовательского проекта Belligcat. Как выяснило RISE Moldova, от настоящего паспорта в документе оставили достоверными номер и год выдачи Истинный владелец загранпаспорта — 38-летний житель Молдавии по имени Виталий К.