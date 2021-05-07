Лидеры стран ЕС сегодня приедут на неформальную встречу в Порту.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель не назвал российскую тему в своем письме-приглашении главам государств и правительств — основное внимание будет сосредоточено на социально-экономической проблематике и переговорах с Индией. Тем не менее, по мнению наблюдателей разговор о России на этом саммите неизбежен.