Сбербанк с сегодняшнего дня повысит ставки по ипотеке.

Как сообщили РБК в call-центре кредитной организации, повышение составит 0,4 п.п. от текущих базовых ставок по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки, ссудам на строительство дома и покупку гаража. До сегодняшнего дня базовая ставка по ипотеке на готовое жилье в Сбере составляла 7,3% а станет 7,7%. В пресс-службе «Сбера» объяснили изменения в ипотечном кредитовании повышением ключевой ставки ЦБ.
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