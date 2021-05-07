Сбербанк с сегодняшнего дня повысит ставки по ипотеке.

Как сообщили РБК в call-центре кредитной организации, повышение составит 0,4 п.п. от текущих базовых ставок по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки, ссудам на строительство дома и покупку гаража. До сегодняшнего дня базовая ставка по ипотеке на готовое жилье в Сбере составляла 7,3% а станет 7,7%. В пресс-службе «Сбера» объяснили изменения в ипотечном кредитовании повышением ключевой ставки ЦБ.