Джен Псаки считает, что стала «жертвой российской пропаганды» на посту пресс-секретаря Госдепа в адм. Обамы.

Об этом официальный представитель БД рассказала в беседе с бывшим главным политстратегом администрации Обамы Дэвидом Аксельродом. Аудиозапись опубликована на сайте Си-эн-эн. Она также сказала, что работая Госдепартаменте узнала очень много о вопросах внешней, международной политики. Псаки, в частности, известна резонансными высказываниями о России и Украине и не всегда компетентными комментариями.
2021-05-07T04:13:46+03:00
2021-05-07T04:13:50+03:00
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04:13, 07 мая 2021
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