Джен Псаки считает, что стала «жертвой российской пропаганды» на посту пресс-секретаря Госдепа в адм. Обамы.

Об этом официальный представитель БД рассказала в беседе с бывшим главным политстратегом администрации Обамы Дэвидом Аксельродом. Аудиозапись опубликована на сайте Си-эн-эн. Она также сказала, что работая Госдепартаменте узнала очень много о вопросах внешней, международной политики. Псаки, в частности, известна резонансными высказываниями о России и Украине и не всегда компетентными комментариями.