Илон Маск признан Forbes самым высокооплачиваемым гендиректором в США.

В 2018 году Маск отказался от зарплаты в Tesla но он получил бонусы в виде опционов на акции автоконцерна на $11 млрд. Три года назад Илон Маск поставил перед Tesla ряд амбициозных финансовых целей по увеличению выручки и капитализации. При этом он отказался от зарплаты, чтобы убедить акционеров в том, что намерен серьезно работать над их достижением. По версии Forbes, гендиректор Tesla теперь третий самый богатый человек на планете. Издание оценивает его состояние на вчерашний день в $166,3 млрд.