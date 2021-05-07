Илон Маск признан Forbes самым высокооплачиваемым гендиректором в США.

В 2018 году Маск отказался от зарплаты в Tesla но он получил бонусы в виде опционов на акции автоконцерна на $11 млрд. Три года назад Илон Маск поставил перед Tesla ряд амбициозных финансовых целей по увеличению выручки и капитализации. При этом он отказался от зарплаты, чтобы убедить акционеров в том, что намерен серьезно работать над их достижением. По версии Forbes, гендиректор Tesla теперь третий самый богатый человек на планете. Издание оценивает его состояние на вчерашний день в $166,3 млрд.
2021-05-07T04:11:29+03:00
2021-05-07T04:11:33+03:00
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04:11, 07 мая 2021
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