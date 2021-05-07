Грабители взяли в заложники сотрудников банка «Уэллс Фарго» в Сент-Клауд, штат Миннесота.

Как передает телеканал «Фокс ньюс», сведений о пострадавших или погибших не поступало. Полиция ведет переговоры со злоумышленниками. Сколько их, а также число заложников, точно неизвестно.
2021-05-07T04:09:38+03:00
2021-05-07T04:09:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 07 мая 2021
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