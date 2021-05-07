Правительство Японии намерено продлить режим ЧС до 31 мая в Токио и еще пяти префектурах.

По данным министерства по восстановлению экономики страны, в этих регионах ухудшается ситуация с коронавирусом. 5 мая в Японии было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии — 1 114. По последним данным, общее число случаев инфицирования в стране превысило 622 тыс., более 10,5 тыс. человек умерли.
2021-05-07T04:08:30+03:00
2021-05-07T04:08:34+03:00
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04:08, 07 мая 2021
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