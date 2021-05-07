Пенсионерка из Волгограда уже третью неделю госпитализирована с тромбозом после вакцины «Спутником V».

Как сообщает местный портал V1.RU, медики вскрыли женщине вену, чтобы разогнать поток застоявшейся крови. 68-летняя Татьяна Литвиненко сделала прививку от коронавируса по настоянию терапевтов. На следующий день у нее покраснела, а затем и почернела стопа, начались сильные боли. В региональном облздраве связи между вакцинацией и образовавшимся тромбом не усматривают и считают, что проблема в хроническом заболевании артериальной системы. В ведомстве утверждают, что в стране не зафиксировано ни одного случая тромбозов от вакцинации препаратом «Спутник V». В апреле европейский регулятор оценил риск образования тромбов у получивших вакцину AstraZeneca как мизерный, не смотря на более чем 200 таких случаев.
2021-05-07T04:07:36+03:00
2021-05-07T04:07:40+03:00
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04:07, 07 мая 2021
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