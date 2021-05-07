Администрация Байдена поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Но, как заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Украина должна соответствовать правилам альянса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном призвал НАТО усилить свое присутствие на Украине. Помимо этого он попросил американцев посодействовать в получении плана действий по членству в Альянсе уже на июньском саммите организации.