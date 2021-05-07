Администрация Байдена поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Но, как заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Украина должна соответствовать правилам альянса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном призвал НАТО усилить свое присутствие на Украине. Помимо этого он попросил американцев посодействовать в получении плана действий по членству в Альянсе уже на июньском саммите организации.
2021-05-07T04:05:43+03:00
2021-05-07T04:05:47+03:00
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04:05, 07 мая 2021
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