Министры обороны стран ЕС осудили действия России на границе с Украиной и в Крыму.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, они не увидели признаков того, что Москва проявляет готовность к политическому урегулированию ситуации. Боррель уточнил, что участники встречи назвали Минские соглашения единственным путем к долгосрочному, политическому решению. Накануне, главы МИД стран «Большой семерки» призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что после отвода российских войск из зоны проведения учений в апреле в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных, и это больше, чем было до обострения ситуации.
2021-05-07T04:04:43+03:00
2021-05-07T04:04:48+03:00
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04:04, 07 мая 2021
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