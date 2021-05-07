Министры обороны стран ЕС осудили действия России на границе с Украиной и в Крыму.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, они не увидели признаков того, что Москва проявляет готовность к политическому урегулированию ситуации. Боррель уточнил, что участники встречи назвали Минские соглашения единственным путем к долгосрочному, политическому решению. Накануне, главы МИД стран «Большой семерки» призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что после отвода российских войск из зоны проведения учений в апреле в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных, и это больше, чем было до обострения ситуации.