Сборная Швеции стала бронзовым призером юниорского ЧМ по хоккею в США.

В матче за 3-е место шведы со счетом 8:0 обыграли сверстников из Финляндии. В финальном матче, который начнется через час, встретятся команды России и Канады.
2021-05-07T03:11:39+03:00
2021-05-07T03:11:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 07 мая 2021
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