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03:10, 07 мая 2021

Ассоциация иностранной прессы Голливуда удвоит состав за счет темнокожих журналистов.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, также организация обещает больше не принимать подарков от создателей фильмов. Ассоциацию, организатора «Золотого глобуса» в последние годы критикуют за расовую непредставительность и предвзятость в оценках.


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