Температура Земли в 2020 году поднялась до рекордно высокой отметки за последние 3 млн лет.

Об этом на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это ставит перед мировым сообществом новые задачи по климату. Генсек добавил, что в прошлом году концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня. Ученые считают, что 3 миллиона лет назад температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — примерно на 15 метров.