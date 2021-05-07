Температура Земли в 2020 году поднялась до рекордно высокой отметки за последние 3 млн лет.

Об этом на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это ставит перед мировым сообществом новые задачи по климату. Генсек добавил, что в прошлом году концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня. Ученые считают, что 3 миллиона лет назад температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — примерно на 15 метров.
2021-05-07T03:09:19+03:00
2021-05-07T03:09:24+03:00
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03:09, 07 мая 2021
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