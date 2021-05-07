Дмитрий Рогозин указал возможное место падения второй ступени китайской ракеты Long March 5B.

Область, отмеченная на карте в твиттере главы Роскосмоса полностью захватывает экваториальную и тропическую зоны планеты, включая территории США, Австралии, южную часть Евразии, всю Африку и практически полностью Южную Америку. России, судя по карте, падение ступени ракеты не угрожает. Носитель Long March 5B на днях вывел на орбиту базовый модуль будущей китайской орбитальной станции «Тяньхэ». По данным Роскосмоса часть конструкций второй ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные ее элементы могут достигнуть поверхности Земли. По предварительным расчетам, объект войдет в атмосферу вечером 8 мая, точное время и координаты входа будут доступны не ранее, чем за сутки до этого.