Возвращение США к ядерной сделке с Ираном возможно в течение ближайших нескольких недель.

Об этом, как передает Рейтер, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента в преддверии очередного раунда переговоров в Вене. По его словам, для этого Тегерану нужно принять политическое решение. Ранее Вашингтон сообщал, что стороны достигли прогресса в диалоге по ядерной сделке, из которой США по инициативе экс-президента Трампа вышли в 2018 году в одностороннем порядке