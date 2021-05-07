Возвращение США к ядерной сделке с Ираном возможно в течение ближайших нескольких недель.

Об этом, как передает Рейтер, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента в преддверии очередного раунда переговоров в Вене. По его словам, для этого Тегерану нужно принять политическое решение. Ранее Вашингтон сообщал, что стороны достигли прогресса в диалоге по ядерной сделке, из которой США по инициативе экс-президента Трампа вышли в 2018 году в одностороннем порядке
2021-05-07T03:06:59+03:00
2021-05-07T03:07:04+03:00
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03:06, 07 мая 2021
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