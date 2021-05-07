Александр Лукашенко лишил воинского звания отца основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Дмитрий Протасевич оказался среди 86 бывших силовиков и военных, разжалованных президентом Белоруссии. По словам Романа Протасевича, его отец отдал военной службе 29 лет и уволился еще осенью 2019-го. Участие в протестах он не принимал, ни разу не задерживался и не привлекался к ответственности. Роман Протасевич добавил, что вывез родителей в Польшу еще осенью прошлого года после того, как за его родителями установили слежку. В сентябре прошлого года Роман Протасевич объявил об уходе из NEXTA. В ноябре белорусские власти обвинили его в организации массовых беспорядков.
2021-05-07T03:05:55+03:00
2021-05-07T03:05:59+03:00
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03:05, 07 мая 2021
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