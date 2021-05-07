Вашингтон рассматривает возможность увеличить помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом по итогам переговоров в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, США хотят помочь Украине противостоять «агрессивным» и «дестабилизирующим» действиям России. Блинкен добавил, что США продолжают тщательно следить за ситуацией на украинско-российской границе.
2021-05-07T03:04:49+03:00
2021-05-07T03:04:53+03:00
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03:04, 07 мая 2021
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